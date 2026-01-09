A expectativa por novos concursos públicos nos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) começou a se transformar em atos formais nos últimos meses. As oportunidades vão deáreas administrativas à técnicas, tradicionalmente bastante disputadas por candidatos que buscam estabilidade e crescimento na carreira pública. A expectativa é que os editais sejam publicados nosb próximos meses.\nEnquanto São Paulo já conta com autorização expressa para realização do concurso, o Espírito Santo garantiu previsão orçamentária para 2026, e o Rio de Janeiro permanece em fase de estudos, e o Rio Grande do Norte já conta com banca organizadora formada.\nSão Paulo\nO concurso do Detran-SP foi oficialmente autorizado pelo Governo do Estado, por meio de despacho publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24 de novembro de 2025.