RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego atingiu o menor nível da série histórica em 12 estados, incluindo São Paulo, no segundo trimestre de 2025. É o que apontam dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No Tocantins, o índice caiu de 6,4 para 5,3%.\nO movimento segue a tendência verificada no Brasil, cuja taxa caiu para a mínima de 5,8% no período de três meses até junho. As informações integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que começou em 2012.\nOs estados que registraram os seus menores níveis de desemprego foram os seguintes: Amapá (6,9%), Rio Grande do Norte (7,5%), Paraíba (7%), Alagoas (7,5%), Sergipe (8,1%), Bahia (9,1%), Minas Gerais (4%), Espírito Santo (3,1%), São Paulo (5,1%), Santa Catarina (2,2%), Rio Grande do Sul (4,3%) e Mato Grosso do Sul (2,9%).