A demissão por idade é considerada discriminatória pela Justiça do Trabalho e tem rendido a empresas punições que chegam a valores próximos de R$ 500 mil, conforme casos julgados no TST (Tribunal Superior do Trabalho).\nEmbora o etarismo não seja citado de forma direta na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), há leis, normas, jurisprudência —entendimento consolidado do Judiciário—, convenções internacionais e respaldo na Constituição Federal que protegem o trabalhador contra esse tipo de prática.\nDentre as principais leis está 9.029, de 1995, que proíbe práticas discriminatórias na admissão e na manutenção do emprego, incluindo por idade. O Estatuto do Idoso também ampara o trabalhador contra etarismo e a Constituição garante a todos os cidadãos direito à igualdade, proibindo discriminação.