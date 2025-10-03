A avaliação de desempenho de servidores é pouco usada como motivo para demissões em outros países, de acordo com um estudo de "benchmark" (padrões) sobre essa política publicado pelo Republica.org.\nO trabalho também aponta que, geralmente, as metas de cada órgão têm alguma transparência, mas a nota dos próprios funcionários, não.\nO tema das avaliações de funcionários públicos recebeu atenção porque, no Brasil, esse é um dos tópicos da reforma administrativa que é negociada na Câmara dos Deputados. Pelo texto apresentado nesta quinta-feira (2), servidores ficam sujeitos a avaliação de desempenho, e os que tiverem bom resultado poderão ganhar bônus anual de até quatro salários.\nO bônus financeiro seria calculado com base em metas institucionais e individuais. Por exemplo, cada área de uma secretaria de saúde pode ter objetivos próprios a serem alcançados (como reduzir a fila de espera para consultas), mas também metas individuais para cada servidor, como o número de atendimentos feitos.