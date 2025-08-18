Os débitos tributários de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de até R$ 2 mil serão extintos no novo Programa de Recuperação de Créditos (Refis) de 2025. Dívidas de outros valores poderão ser parceladas com desconto nos juros e multas.\nDe acordo com o programa, serão extintos aqueles que não foram ajuizados e que estejam há 5 anos inscritos na Dívida Ativa.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins : Refis 2025 oferece descontos e extinção de dívidas antigas do IPVA no Tocantins\nA baixa dos débitos antigos será automática e feita pela própria Secretaria de Estado da Fazenda do Tocantins (Sefaz), sem necessidade de nenhum ato do contribuinte.\nSegundo o governo, essa medida contribui para desafogar a cobrança judicial e permitir que proprietários de veículos regularizem sua situação sem custo.