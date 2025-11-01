O rendimento médio das pessoas no setor público é cerca de 71,7% maior do que o dos trabalhadores do setor privado (tirando os domésticos), apontam dados do Censo 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As médias de rendimento mensal eram de R$ 4.131 e R$ 2.406 (ou R$ 4.741 e R$ 2.761, em valores atuais corrigidos pela inflação) para profissionais dos setores público e privado, respectivamente.\nOs dados relativos à remuneração no setor público abarcam todos os tipos de relação com a administração pública: funcionários estatutários e também não concursados (inclusive pessoas sem carteira de trabalho assinada) e de estatais. Não entram nessa conta os dados relativos a militares das Forças Armadas, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros.\nNo Censo anterior, de 2010, as informações foram apresentadas de forma diferente, o que dificulta uma comparação com os números do período mais recente. Naquela ocasião, os dados sobre rendimentos médios de militares e de funcionários públicos foram apresentados em conjunto.