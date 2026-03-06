A Câmara de Comércio Brasil-Portugal Goiás (CCPB Goiás), em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, está oferecendo um curso gratuito de turismo com com certificação internacional. O curso será realizado online e com vagas limitadas.\nO curso "Atendimento para um Serviço de Excelência" é voltado para profissionais, empreendedores e gestores do setor de turismo e hospitalidade de Goiás que desejam elevar o padrão de atendimento ao nível europeu. As inscrições podem ser realizadas no site das Escolas do Turismo de Portugal.\nDe acordo com a CCPB Goiás, o curso será realizado nos dias 11, 13, 18 e 20 de março, das 10h às 13h (horário de Brasília). Dentre os conteúdos a serem abordados no curso estão: o papel estratégico do atendimento; identificar e enquadrar as necessidades dos consumidores; a importância do marketing relacional; a análise de comentários dos clientes como ferramenta da melhoria contínua; a gestão de mensagem em múltiplas plataformas (Chats, redes sociais, WhatsApp, emails, etc.); e a gestão assertiva de reclamações.