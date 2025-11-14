Com a proximidade da Black Friday, o Procon de Palmas divulgou uma série de orientações para ajudar os consumidores a aproveitarem as promoções de forma segura e consciente. O objetivo é evitar golpes, compras por impulso e garantir que os descontos oferecidos sejam vantajosos. A principal recomendação do órgão é que os clientes pesquisem e monitorem os preços dos produtos desejados antes do período promocional.\nSegundo o Procon, acompanhar a variação de preços é a melhor forma de confirmar se um desconto é real ou se trata da chamada "metade do dobro". Além disso, é fundamental que o consumidor verifique a confiabilidade da loja, seja ela física ou virtual, buscando por seu CNPJ e consultando avaliações de outros clientes.\nA Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), também alerta os consumidores para monitorar preços antes da Black Friday e avaliar se o desconto anunciado é real. O guia do órgão aponta que ofertas com supostos “descontos imperdíveis”, mas sem histórico prévio de preço, e a falta de informações claras sobre pagamento e entrega são os principais indícios de possível prática abusiva.