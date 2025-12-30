O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, serão ouvidos na tarde desta terça (30) pela Polícia Federal e, se necessário, terão as suas versões confrontadas em uma acareação.\nOs depoimentos ocorrerão presencialmente na sede do STF (Supremo Tribunal Federal) ou por meio de videoconferência, e serão acompanhados por um membro do Ministério Público e por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli.\nInicialmente, a previsão era de que seria realizada uma acareação entre os três, mas Toffoli recuou e decidiu que a delegada responsável pelo caso, Janaína Palazzo, deverá tomar os depoimentos previamente e, se necessário, confrontar as versões por meio de uma acareação. Ela foi responsável pelo pedido de prisão de Vorcaro no dia 17 de novembro.