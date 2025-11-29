Os Correios acumularam um prejuízo de R$ 6,1 bilhões no ano até setembro, segundo as demonstrações financeiras aprovadas nesta sexta-feira (28) pelo conselho de administração da companhia.\nO rombo é quase o triplo do verificado em igual período de 2024, quando o resultado foi negativo em R$ 2,14 bilhões.\nEm comunicado a funcionários, a estatal disse que o resultado é explicado pela queda nas receitas e pelo aumento nas despesas operacionais, além de maiores exigências na gestão de obrigações judiciais e trabalhistas.\nComo revelou a Folha de S.Paulo, a estatal negocia com bancos públicos e privados um empréstimo de R$ 20 bilhões para socorrer a companhia. A operação será vinculada ao plano de reestruturação da empresa, que inclui medidas como PDV (programa de demissão voluntária), reformulação do plano de saúde, fechamento de agências e um novo plano de cargos e salários.