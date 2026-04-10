A Frísia Cooperativa anunciou a construção de um novo entreposto no município de Pium, com investimento estimado em aproximadamente R$ 100 milhões. O empreendimento deve gerar cerca de 20 empregos diretos após o início das operações, além de mobilizar mais de 200 trabalhadores durante a fase de construção.\nSegundo a Frísia, as obras estão previstas para começar em junho de 2026, com conclusão estimada para janeiro de 2028. O projeto tem como objetivo acompanhar o crescimento da produção agrícola na região e ampliar o suporte oferecido aos cooperados. Conforme a empresa, a unidade contará com capacidade de recepção de até 600 toneladas por hora, linha de beneficiamento de 240 toneladas por hora e armazenagem total de 42 mil toneladas de grãos. Também está prevista a instalação de um armazém destinado a insumos.