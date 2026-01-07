Os contribuintes de Porto Nacional, a cerca de 60km da capital, já podem emitir a taxa do Alvará de Funcionamento de empresas da cidade, referente ao exercício de 2026. Neste ano, não haverá concessão de desconto para pagamento em cota única.\nSegundo a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas de pequeno e médio porte, microempresas, além dos profissionais autônomos, devem realizar o pagamento das taxas até o dia 31 de março.\nAlém disso, dependendo do valor lançado, o contribuinte poderá optar pelo parcelamento, conforme critérios estabelecidos pela administração municipal. O sistema está liberado para emissão, tanto de forma presencial no Porto Rápido quanto pela internet.\nEstado deve adequar cobrança do IPVA à nova norma nacional\nGrupo que apostou R$ 13 milhões teria acertado as seis dezenas se tivesse repetido cartela apostada em 2024