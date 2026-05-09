O contribuinte que quiser pagar o Imposto de Renda 2026 por débito automático desde a primeira parcela - ou em cota única - tem até este domingo (10) para enviar a declaração e escolher essa modalidade no sistema da Receita Federal.\nO prazo vale para quem pretende autorizar o desconto automático diretamente na conta bancária já no primeiro vencimento do tributo. Após essa data, ainda será possível aderir ao débito automático, mas apenas para as parcelas seguintes.\nNeste ano, o prazo final para entrega da declaração termina em 29 de maio. O vencimento da cota única ou da primeira parcela também ocorre nessa data. O parcelamento pode ser feito em até oito cotas mensais, desde que cada parcela seja de, no mínimo, R$ 50.\nPrazo para declarar o Imposto de Renda 2026 acaba em 25 dias; saiba prestar contas sem erro