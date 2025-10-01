O número de negativados no Brasil cresceu para 60 milhões ao fim do primeiro semestre de 2025, segundo dados da Equifax BoaVista. Em relação ao fim de 2024, o número representa um aumento de 5,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano anterior, a alta é de 10,8%.\nConsiderando a população as 174 milhões de pessoas em idade de trabalhar no país, segundo a Pnad Contínua do segundo trimestre deste ano, os negativados equivalem a 34,5% do total.\nAinda segundo os dados da BoaVista, o índice de inadimplência (atrasos acima de 90 dias) encerrou junho em 6,2%. Na comparação anual, houve queda de 0,7%, mas em relação o segundo semestre de 2024 houve um aumento de 0,2%.\nO birô também apontou nos primeiros seis meses de 2025 houve mais de 450 milhões de pedidos de crédito apoiados pela Equifax, um aumento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado.