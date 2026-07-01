Os consumidores atendidos pela Energisa Tocantins passarão a pagar mais pela energia elétrica neste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual da distribuidora, com índices que chegam a 8,11%, conforme a categoria de consumo. As novas tarifas entram em vigor no próximo sábado (4).\nDe acordo com a agência reguladora, o reajuste médio para os consumidores atendidos em baixa tensão, grupo que inclui a maior parte das residências, será de 6,61%. Para os consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes estabelecimentos comerciais, o índice médio alcança 8,11%. Já o efeito médio percebido pelos consumidores da área de concessão da Energisa Tocantins ficará em 7,09%.\nSegundo a Aneel, o cálculo considera fatores como os custos com compra e transmissão de energia, encargos setoriais e componentes financeiros previstos na regulamentação do setor elétrico. A revisão ocorre anualmente para recompor os custos da distribuidora e garantir a continuidade da prestação do serviço.