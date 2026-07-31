A bandeira tarifária para os consumidores de energia seguirá amarela em agosto, repetindo o cenário dos últimos três meses, informou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) nesta sexta-feira (31). A bandeira amarela acrescenta R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz.\nA decisão "reflete condições menos favoráveis de geração no país em razão do período seco", afirmou a agência. Nesses períodos, há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que têm custo mais alto.\nA energia elétrica residencial subiu 3,03% em julho segundo dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na terça-feira (28). O impacto da energia foi de 0,12 ponto percentual no IPCA-15 de julho.