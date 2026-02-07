A popularização do uso das chamadas canetas emagrecedoras, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, está provocando mudanças nos hábitos alimentares de parte da população que já produzem impactos no varejo. Consumidores que fazem uso do medicamento admitem que fizeram alterações em suas cestas de compras, que ganhou alimentos mais saudáveis, com menos carboidratos e bebidas alcoólicas. Com isso, supermercadistas já fazem adaptações, como investimentos em novos produtos, e até pensam em investir em novos negócios.\n]O setor já defende venda de medicamentos em supermercados há alguns anos. Recentemente, o CEO do atacarejo Assaí, Belmiro Gomes, disse que esse novo cenário incentivou a empresa a acelerar o plano de inaugurar farmácias próprias. Um projeto de lei neste sentido já está em tramitação no Congresso Nacional. A rede estruturou o projeto da farmácia Assaí e 25 unidades devem ser inauguradas até julho dentro do complexo comercial das lojas.