A Receita Federal abrirá, às 10h de terça-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. O crédito de cerca de 16 bilhões deverá ser feito a aproximadamente 9 milhões de contribuintes no dia 30 de junho.\nEsse será considerado um superlote, assim como o primeiro. A intenção é pagar 80% das restituições nestes dois primeiros lotes. A expectativa da Receita é quitar todas as prioridades legais, liberar mais restituições para quem usou declaração pré-preenchida e escolheu receber via Pix e também incluir contribuintes que não têm prioridade.\nTem chance de receber os valores quem declarou dentro do prazo do Imposto de Renda deste ano, que terminou em 29 de maio, e que se enquadra em alguma das regras de prioridade previstas em lei.\nMega-Sena: apostas em Goiás acertam a quina e levam mais de R$ 180 mil