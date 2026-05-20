O novo Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas bancárias lançado em 5 de maio, já é alvo de golpes com promessas de negociação facilitada, consultorias e falsos descontos para roubar dados ou cobrar taxas inexistentes.\nO Ministério da Fazenda fez alerta de que criminosos criaram um site com identidade visual parecida com a do Gov.br, portal oficial do governo federal.\nEm nota, a Fazenda afirma que os interessados devem procurar diretamente os bancos onde as dívidas foram contraídas ou plataformas autorizadas. Para quem prefere o atendimento presencial para renegociar a dívida, também é possível ir a uma agência dos Correios.\nO governo reforça que as instituições financeiras não entram em contato com os clientes para oferecer a renegociação, seja por contato telefônico ou mensagem. Caso isso aconteça, trata-se de tentativa de golpe.