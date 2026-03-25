A Receita Federal liberou a opção para quem quer declarar o Imposto de Renda 2026 por celular, tablet ou online, sem precisar instalar o PGD (Programa Gerador de Declaração) no computador. A entrega do IR vai de 23 março a 29 de maio. Quem atrasa paga multa. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido.\nO aplicativo oficial da Receita pode ser baixado nas lojas da Apple, para iPhone, e Play Store, para Android. É preciso tomar cuidado para não instalar aplicativos que não são oficiais. O desenvolvedor do aplicativo da Receita é Serviços e Informações do Brasil. Para fazer a declaração digital é preciso ter nível prata ou ouro no cadastro Gov.br.\nA declaração pode feita ainda pelo PGD e online, no site da Receita, em Meu Imposto de Renda.\nGolpe troca dados na hora de colar Pix e desvia dinheiro sem deixar rastro