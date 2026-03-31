O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), autorizou nesta segunda-feira (30) a realização do novo concurso público da Polícia Civil. O certame oferece 452 vagas para os cargos de delegado, perito e oficial investigador, com remunerações iniciais que chegam a R$ 21,9 mil. Segundo o governo, o edital deve ser publicado ainda nesta semana para recompor o efetivo da corporação, que não realiza concursos desde 2014.\nO anúncio foi feito ao lado do secretário de Segurança Pública, Bruno Azevedo, e do secretário da Administração (Secad), Paulo César Benfica.\nSegundo o governador, o edital deve ser publicado ainda nesta semana. "Atenção, atenção, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, especialmente do Tocantins. Mais um concurso será preparado agora", afirmou no vídeo divulgado nas redes sociais.