As provas da segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão aplicadas no próximo domingo (5), restando menos de uma semana para que os candidatos finalizem os estudos e organizem o que levar no dia do exame.
Neste momento, é importante que os participantes esclareçam eventuais dúvidas e se preparem para que o dia da prova seja mais tranquilo, evitando que imprevistos aumentem a ansiedade de quem aguarda o concurso há meses.
As principais informações sobre a aplicação do exame estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, que traz dados como horário e local da prova, número de inscrição e registro de atendimento especializado ou uso do nome social, quando solicitado.