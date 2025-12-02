O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), lançou nesta segunda-feira (1º) um novo programa de formação profissional. As oportunidades estarão distribuídas para adolescentes e jovens dos 139 municípios do estado. O lançamento do edital está previsto para esta quarta-feira (3).\nO 'Jovem Qualificado' será destinado a adolescentes e jovens de 16 a 24 anos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). São previstas 3,5 mil vagas com bolsa de R$ 1.200, sem descontos.\nEle promete unir estágio supervisionado remunerado a uma trilha de qualificação técnica profissional. O lançamento ocorreu após o cancelamento do ‘Jovem Trabalhador’, que atendia cerca de 1.600 pessoas e oferecia bolsas de R$ 600 para cadastrados no projeto.\nSegundo o governo do Estado, o Jovem Trabalhador foi encerrado por supostos indícios de irregularidades no contrato vigente. Além disso, todos os jovens do programa anterior poderão se candidatar com prioridade.