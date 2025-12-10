O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com processo seletivo aberto para contratação de professor substituto para o campus de Araguaína. O salário varia de acordo com a titulação do candidato e pode chegar a R$ 8,5 mil.\nAs inscrições são gratuitas e os aprovados assumirão uma vaga na área de Informação e Comunicação. Os candidatos devem realizar as inscrições por meio de formulário disponível no site da instituição até o dia 16 de dezembro.\nÉ necessário preencher um formulário e encaminhar os documentos exigidos. Veja o edital.\nA seleção será feita em duas etapas: desempenho didático e prova de títulos. Conforme o cronograma, o resultado final está previsto para o dia 9 de janeiro de 2026.\nGoverno Lula publica decreto que permite garantia da União em empréstimo aos Correios\nLula diz que pediu ajuda de Trump para prender 'maior devedor do país' em Miami