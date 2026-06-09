O Ministério Público do Tocantins (MPTO) encerrou a convocação de todos os aprovados no 10º Concurso para Promotor de Justiça Substituto após a posse de três novos membros da instituição. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (9), em Palmas, e marcou o ingresso dos últimos candidatos chamados no certame realizado em 2022.\nTomaram posse os promotores de Justiça substitutos Denys César dos Santos Silva, Jonathan Ricardo Couto Oliveira e Luis Gustavo Britto Vieira. Com o ato, o MPTO conclui o aproveitamento de todos os candidatos aprovados no concurso, que ofertava inicialmente sete vagas e formação de cadastro de reserva. Ao longo da validade do certame, a instituição ampliou as nomeações para reforçar a atuação ministerial em diferentes regiões do estado.\nIFTO de Palmas abre seleção para professores com salários de até R$ 8,9 mil