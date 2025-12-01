Com mais de 350 vagas, o concurso público para a Prefeitura de Formoso do Araguaia, no sudoeste do Tocantins, encerra as inscrições nesta segunda-feira, 1° de dezembro. As oportunidades são para diversas áreas e os salários chegam a R$ 7,5 mil.\nO concurso está dividido em quatro editais. Confira a quantidade de vagas:\nEducação 81 vagas (entre imediatas e cadastro de reserva) - Veja o edital aqui:\nFiscalização 53 vagas (entre imediatas e cadastro de reserva) - Veja o edital aqui;\nAdministração 71 vagas (entre imediatas e cadastro de reserva) - Veja o edital aqui;\nSaúde 147 vagas (entre imediatas e cadastro de reserva) - Veja o edital aqui.\nA banca responsável pela realização do certame é o Instituto Social Univida. Os interessados devem se inscrever no site da instituição. Os editais indicam que a taxa de inscrição vai de R$ 95 e R$ 130, a depender do cargo.