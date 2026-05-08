A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu dois editais para contratação de professores que vão atuar em cursos voltados à educação de indígenas, quilombolas e surdos. As vagas fazem parte do Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica (Parfor Equidade).\nAs inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio, pelo site da UFT. A seleção será realizada por meio de análise de títulos e entrevistas.\nSegundo os editais, as atividades presenciais estão previstas para ocorrer entre junho e outubro de 2026.\nVagas e salários\nOs editais oferecem oportunidades para dois perfis de profissionais:\nProfessor Formador: 16 vagas com bolsas entre R$ 1.550 e R$ 1.850;\nProfessor Convidado: uma vaga com bolsa de R$ 1.550 para a disciplina de Movimentos Sociais e Quilombolas no Brasil.