O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) abriu um processo seletivo para estagiários de pós-graduação em direito em Goiânia. Os interessados têm até as 12h do dia 8 de setembro para se inscrever gratuitamente e realizar uma prova on-line, etapa única da seleção. A iniciativa busca formar um banco de candidatos para futuras convocações do tribunal e oferece bolsa mensal de R$ 2.153,56, além de auxílio-transporte de até R$ 220.\nConforme o edital, podem participar estudantes matriculados em cursos de pós-graduação em direito com carga horária mínima de 360 horas, reconhecidos ou autorizados pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos também precisam ter concluído a graduação em direito, podendo concorrer a partir do primeiro semestre da especialização.\nAs oportunidades são para formação de cadastro reserva em Goiânia, nos períodos matutino e vespertino, com jornada presencial de cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira.