A prova objetiva do Concurso Unificado (CNU) será realizada neste domingo (5) em todo o país. No Tocantins, a aplicação acontecerá nas cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi. Os locais de prova podem ser consultados no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas.
Na segunda edição do CNU, foram registradas 7.456 inscrições no Tocantins. A aplicação das provas começa às 13h (horário de Brasília) e os portões fecham às 12h30. O tempo das provas varia de acordo com o nível do cargo. Para o nível intermediário, as aplicações encerram às 16h30 e para nível superior às 18h.