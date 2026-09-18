Candidatos do concurso da Secretaria de Estado da Saúde (SES) relataram dificuldades para quitar a taxa de inscrição nesta sexta-feira (18), último dia previsto no edital. Segundo os participantes, o site apresentou instabilidade justamente no acesso à página para pagamento. Após os relatos, a SES informou, em nota, a prorrogação do prazo para esta segunda-feira (21).\nA fisioterapeuta Gyselle Oliveira, 32 anos, contou que tentou concluir o procedimento desde as 8h de sexta. Segundo ela, o site permite realizar as etapas anteriores, mas apresenta falha quando o candidato chega à área de pagamento.\nO site realiza todas as etapas, mas quando clica em pagamento e abre a nova página, ela fica em uma tela azul com erro de sistema e pede para entrar em contato com a prestadora”, relata.\nGyselle afirmou que tentou realizar o procedimento diversas vezes ao longo do dia, em intervalos de aproximadamente 30 minutos. Na tela, segundo ela, aparece uma mensagem de erro identificada pelo código QB0TT.