Quem busca adquirir novos conhecimentos pode se inscrever em uma das vagas divulgadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Tocantins (Senai). Ao todo, são destinadas 268 vagas abertas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento.\nDo total, 124 são bolsas integrais e gratuitas. As oportunidades estão disponíveis em cursos presenciais e semipresenciais (EAD) nas unidades de Palmas, Taquaralto, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína e Xambioá.\nAs matrículas devem ser realizadas até o dia 26 de janeiro, de forma online, na plataforma futuro.digital, ou pelo WhatsApp (63) 3229-5770.\nOs cursos possuem carga horária entre 960 e 1.360 horas, com aulas nos períodos matutino, vespertino, noturno ou integral, a depender da unidade e da modalidade escolhida.\nConforme o edital, para efetuar a matrícula, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar regularmente matriculado no 2º ou 3º ano.