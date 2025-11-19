Estão abertas as inscrições para a seleção de professor substituto do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). A vaga é cadastro reserva para a área de agronomia do campus de Lagoa da Confusão. O salário pode chegar a R$ 8.599,46, dependendo da titulação do candidato aprovado.\nSegundo o edital, além da remuneração, a vaga oferece auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte e assistência pré-escolar de R$ 484. O cargo tem jornada de trabalho de 40 horas semanais.\nVeja edital completo aqui\nAs inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de novembro pelo e-mail do campus de Lagoa da Confusão, disponível no edital. É necessário preencher um formulário e encaminhar os documentos exigidos.\nCaixa abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 14.915; veja como participar