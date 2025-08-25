Dois novos promotores de Justiça foram empossados no Ministério Público do Tocantins (MP-TO). Os nomeados são Gilmar Pereira Avelino e Rhander Lima Teixeira.\nConforme divulgado pelo MP-TO, a sessão solene de posse ocorreu no dia 22 de agosto, no Colégio de Procuradores de Justiça, localizado no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça.\nOs novos promotores foram aprovados no 10º concurso para Promotor de Justiça Substituto, em 2022. Ao todo, 1.300 candidatos se inscreveram.\nDurante a posse, o procurador-geral de Justiça, Abel Andrade Leal Júnior, parabenizou os novos promotores da Justiça.\nCada solenidade de posse representa um marco do nosso esforço institucional para avançarmos em nossa estrutura, aprimorarmos o trabalho e fazermos a diferença na vida dos cidadãos”, disse Abel Andrade.\nInscrições de concurso para procurador do Tocantins começam nesta segunda-feira; salário é de R$ 36,8 mil