O resultado final do concurso da Polícia Militar do Tocantins foi homologado nesta quinta-feira (2). Com um prazo de dois anos estabelecido, podendo ser prorrogado, os candidatos aprovados podem ser convocados a qualquer momento.\nMais de 34 mil pessoas participaram das provas para tentar uma das 660 vagas definidas inicialmente para o concurso de 2025. Além dos classificados, participantes do cadastro de reserva também podem ser convocados.\nInscrições prorrogadas: IBGE oferece 156 vagas com salários de até R$ 4 mil no Tocantins\nConcurso da Saúde no Tocantins avança com banca definida para mais de 5 mil vagas\nO concurso ofereceu 660 vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Quadro de Praças Especialistas (QPE), com salário que pode chegar a R$ 10.842,13. As listas com os nomes dos aprovados no concurso podem ser conferidas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável.