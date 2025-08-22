Está disponível o resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para a Polícia Militar (PM). O certame oferece 660 vagas para soldados e oficiais, com salário que pode chegar a R$ 10.842,13 após curso de formação.\nAs listas com os nomes dos aprovados para as próximas etapas do concurso podem ser conferidas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela seleção. As oportunidades são para Curso de Formação de Oficiais (CFO), Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Quadro de Praças Especialistas Músicos (QPE).\nO período para interposição de recursos começa nesta sexta-feira (22) e segue até segunda-feira (25), segundo o edital. A publicação do resultado definitivo da etapa discursiva será divulgado no dia 18 de setembro.\nVeja a lista de aprovados\nConfira o cronograma