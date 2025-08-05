Está disponível para consulta o resultado definitivo da prova objetiva para o concurso da Polícia Militar do Tocantins. A lista foi publicada nesta segunda-feira (4), no site da Fundação Getúlio Vargas (FVG), banca responsável.\nO certame oferece 660 vagas para soldados e aspirantes a oficiais, com salário de até R$ 10.842,13. As provas foram aplicadas no dia 15 de junho deste ano e das mais de 34.584 mil pessoas inscritas, 9.274 não compareceram.\nPara conferir a lista de aprovados na prova objetiva, clique aqui\nAcompanhe as etapas do concurso aqui\nConfira o cronograma completo do concurso aqui\nO gabarito provisório saiu no dia 17 de junho e o resultado preliminar das provas objetivas, aguardado pelos candidatos, foi divulgado no dia 16 de julho. Os cargos disputados são Cadete I, Quadro de Praças da Polícia Militar e Quadro de Praças Especialistas – Músicos.