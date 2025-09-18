Os candidatos que prestaram o concurso da Polícia Militar do Tocantins já podem conferir a lista de aprovados na prova dissertativa. A relação está publicada no site da banca organizadora. Além do resultado, também foi divulgado o documento de convocação dos aprovados para a Avaliação de Capacidade Física, com datas e horários.\n➡️ Veja lista de aprovados e convocação para TAF aqui\nSegundo o cronograma do concurso, a avaliação física será realizada entre 20 de outubro e 14 de novembro. Os testes acontecerão na Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, que fica no setor Santa Fé II.\nDe acordo com as listas de convocação, as avaliações para os cargos de Curso de Formação de Oficiais (CFO) e Quadro de Praças Especialistas Músicos (QPE) começam no dia 31 de outubro. Já para os aprovados no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), os testes iniciam a partir do dia 2 de novembro.