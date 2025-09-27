O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Tocantins (Senai) está com três processos seletivos abertos para contratar instrutores na área automotiva. O salário chega a R$ 4,8 mil, além do auxílio-alimentação, plano de saúde e outros benefícios.\nAs oportunidades são para atuação no Centro de Treinamento (CT) de Gurupi, e nos postos avançados de Almas e de Pedro Afonso. Em todas as vagas o cadastro deve ser feito pela internet. Acesse o site aqui.\nGurupi\nNa unidade do Centro de Treinamento (CT), em Gurupi, a vaga é para Instrutor de Automotiva. O cargo exige ensino superior completo em Engenharia Mecânica ou em qualquer área com curso técnico, como Mecânica Veicular, Manutenção Automotiva e áreas correlatas.\nTambém é desejável que o candidato tenha experiência na área automotiva ou mecatrônica, eletrônica, eletrotécnica, elétrica, eletroeletrônica ou automação industrial.