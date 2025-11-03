O Serviço Social da Indústria (Sesi) do Tocantins abriu um processo seletivo com 26 vagas para professor, orientador, técnico em informática e cadastro reserva. Os profissionais devem atuar na Escola SESI de Referência de Palmas, que fica na quadra 701 Sul. Os salários variam de R$ 2.106 a R$ 5.320.\nAs inscrições serão encerradas nesta quarta-feira (5). Os interessados podem se candidatar no site do Sesi Tocantins na aba "Trabalhe Conosco". Veja os editais completos abaixo:\nO Serviço Social da Indústria (Sesi) do Tocantins abriu um processo seletivo com 26 vagas para professor, orientador, técnico em informática e cadastro reserva. Os profissionais devem atuar na Escola SESI de Referência de Palmas, que fica na quadra 701 Sul. Os salários variam de R$ 2.106 a R$ 5.320.\nAs inscrições serão encerradas nesta quarta-feira (5). Os interessados podem se candidatar no site do Sesi Tocantins na aba "Trabalhe Conosco". Veja os editais completos abaixo: