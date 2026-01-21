A Prefeitura de Couto Magalhães abriu concurso público com 201 vagas imediatas e salários que chegam a R$ 15.102,49, com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.\nAs inscrições abrem nesta sexta-feira (23) e permanecem disponíveis até o dia 19 de fevereiro de 2026. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).\nDistribuição das vagas\nO certame reserva 73 vagas para o nível fundamental, 36 para nível médio, oito para nível técnico e 84 para nível superior. Entre os destaques na educação está o cargo de Professor Pedagogo com 41 vagas disponíveis. Na área administrativa, o cargo de Assistente Administrativo oferece 22 vagas.\nPara o nível fundamental incompleto, há oportunidades para Auxiliar de Serviços Gerais (22 vagas), Motoristas (22 vagas somando categorias B a E), Merendeira (16 vagas), Gari (06 vagas) e Vigia (07 vagas).