O edital do concurso público para o quadro geral de Araguaína, está previsto para ser publicado em maio. A Prefeitura já divulgou o extrato oficial de contratação da banca responsável pela elaboração do certame, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O documento foi publicado no Diário Oficial do Município nº 3.496, em 23 de abril de 2026.\nDe acordo com a Prefeitura de Araguaína, serão ofertadas cerca de 1.500 vagas para os níveis médio e superior. A maior parte das oportunidades será destinada às áreas de educação e saúde, além de contemplar outros setores, como o Impar (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína) e a Procuradoria.\nMP pede suspensão de shows de R$ 1 milhão em Esperantina em meio a estado de emergência e calamidade financeira