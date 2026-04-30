Após o período de prorrogação, acaba nesta quinta-feira (30) o prazo para os estudantes solicitarem a isenção da taxa do Enem 2026.\nA inscrição é voltada para estudantes de baixa renda, alunos da rede pública e participantes de programas sociais. Além do pedido de isenção, o prazo também vale para a justificativa de ausência.\nCandidatos que conseguiram o benefício na edição do Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisam obrigatoriamente justificar a falta para ter direito à isenção novamente.\nConfira abaixo como solicitar a isenção, quem tem direito ao benefício e outros tópicos relacionados ao tema:\nCOMO SOLICITAR A ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026?\nA solicitação deve ser feita na página do participante, no site do Inep. A seguir, veja o passo a passo:\nAcesse a página do participante no site oficial do Inep.