Todo o processo de posse é online e deve ser acompanhado pelo candidato nomeado (Loise Maria/Governo do Tocantins)\nO Diário Oficial do Estado nº 7.005 trouxe 130 nomeações do concurso da Educação. Para assumir o cargo, os convocados precisam concluir a posse digital pelo sistema eletrônico do governo. A publicação é da última terça-feira (24) quando começa a contar o prazo de 30 dias para a posse\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Seduc convoca mais de 130 aprovados em concurso da Educação para posse\nA posse digital é etapa obrigatória para assumir cargos públicos e deve ser realizada por meio dos sistemas oficiais do estado. Os candidatos chamados devem observar prazos, apresentar documentos e seguir todos os passos exigidos para formalizar o ingresso no serviço público.\nConcurso para auditor fiscal prevê salário de até R$ 23,8 mil no Tocantins