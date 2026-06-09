A abertura de empresas mantém ritmo intenso no Tocantins. Dados do Mapa de Empresas, plataforma do Governo Federal, indicam milhões de registros ativos no país e movimentação constante de novos negócios todos os meses, com abertura e encerramento de CNPJs em fluxo contínuo .\nNo estado, o ambiente segue a mesma tendência nacional: crescimento no número de empreendimentos e alta rotatividade entre abertura e fechamento. O resultado aparece em um cenário de expansão do empreendedorismo, impulsionado principalmente por micro e pequenos negócios.\nA maior parte das novas empresas se concentra no Microempreendedor Individual (MEI), modelo que simplifica a formalização e amplia o acesso ao CNPJ. O formato, no entanto, também reúne o grupo com maior taxa de encerramento precoce no país.\nEstudo do Sebrae, baseado em dados da Receita Federal e pesquisas nacionais, aponta que 29% dos MEIs encerram as atividades antes de completar cinco anos de funcionamento. Entre microempresas, o índice chega a 21,6%, enquanto empresas de pequeno porte apresentam taxa de 17% .