Com a chegada do último feriado do ano, haverá alteração no funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços de atendimento à população durante a semana do Natal. A partir de quarta-feira (24), as repartições públicas terão horários alterados ou estarão fechadas. Veja o que abre e fecha no feriado.\nComércio em geral\nConforme a Convenção Coletiva de Trabalho da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), não será permitida a abertura ou o funcionamento do comércio em geral no dia 25 de dezembro.\nEstado e Prefeitura\nO Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas decretaram ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro. Como é feriado nacional na quinta-feira (25), os serviços só devem voltar ao normal no dia 29 de dezembro de 2025.\nServiços essenciais de saúde e segurança não serão interrompidos e estarão disponíveis para atender a população.