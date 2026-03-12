O Hospital e Maternidade Dona Íris, em Goiânia, abriu 20 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Com salários de R$ 1,8 mil a R$ 5,2 mil, os contratados receberão adicional salubridade, de acordo com cargo ocupado, alimentação no hospital e vale-transporte.\nDesemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, segundo IBGE\nTrabalho aos domingos afasta candidatos e agrava falta de funcionários em supermercados, diz economista\nExigência de acordo para trabalho em feriados entra em vigor em março\nEntre as vagas disponíveis estão:\nAuxiliar de serviços gerais;\nAuxiliar de almoxerifado;\nAlmoxarife;\nTécnico de nutrição;\nTécnico de laboratório;\nRepcionista;\nFaturamento; e\nSupervidor de qualidade.\nAté o dia 31 de março, os interessados podem enviar o currículo atualizado para o email de recrutamento: recrutamento.hmdi@institutopatris.org.br