O Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), localizado no Bairro Vera Cruz, em Goiânia, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem funções nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 10 mil. Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).\nOs interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril, exclusivamente pelo site do Instituto Patris. Não há cobrança de taxa de inscrição para participar da seleção.\nConcurso de juiz do TJTO é suspenso pelo CNJ por suspeita de falhas na correção\nSeleção na UFNT tem vaga para professor com salário de até R$ 26 mil\nEntre os cargos disponíveis estão funções operacionais, como costureiro(a) e auxiliar de rouparia com salários de R$ 1,6 mil e auxiliar administrativo de R$ 1,7 mil. Na área técnica e de liderança, os vencimentos são maiores, chegando a R$ 8,2 mil para coordenador de facilities e R$ 10 mil para o cargo de gerente administrativo. O edital prevê ainda adicional de insalubridade ou periculosidade para a maioria das funções.