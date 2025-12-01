O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) vão divulgar, às 16h desta segunda-feira (1º), locais para a realização das provas discursivas do CNU (Concurso Nacional Unificado).\nAs avaliações serão aplicadas no próximo domingo (7) em 228 cidades do país.\nO cartão de confirmação estará disponível exclusivamente no site da FGV, no endereço https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. Para visualizar o local de prova, o candidato precisa acessar a área do concurso, informar o CPF e a senha cadastrada.\nA etapa discursiva convocará 42.499 candidatos aprovados na prova objetiva. A lista de convocados está no edital publicado pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública).\nO documento reúne número de inscrição, horário, endereço e, quando for o caso, indica atendimento especial ou uso de nome social.