Fique atento ao prazo para preenchimento da Investigação Social do concurso da Polícia Militar (Divulgação/PMTO)\nA Polícia Militar do Tocantins (PMTO) alertou os candidatos aos concursos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) e do Curso de Formação de Praças (CFP) que o prazo final para o preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS) termina impreterivelmente neste sábado (10). A etapa é obrigatória, eliminatória e de responsabilidade da corporação.\nSegundo a PMTO, o período atualmente em vigor foi definido após prorrogação formalizada por meio de Nota Técnica Conjunta entre a Polícia Militar e a banca examinadora. O não preenchimento do formulário ou o envio fora do prazo estabelecido resulta em desclassificação automática do candidato no concurso.\nA corporação orienta que o procedimento seja realizado com antecedência, evitando as últimas horas do prazo, quando pode haver instabilidade ou sobrecarga no sistema. A PM também reforça que é indispensável a leitura atenta da Nota Técnica que regulamenta a fase de investigação social, a fim de garantir o correto envio das informações e documentos exigidos.