O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu as inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferece 176 vagas temporárias para nove cidades no Tocantins. As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisa e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com remunerações que chegam a R$ 3.379,00, além de benefícios.\nOs interessados podem se inscrever até o dia 11 de dezembro pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), com taxa de R$ 38,50 por cargo. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. No caso da vaga de supervisor, também é exigida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.\nAs vagas no estado estão distribuídas entre Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis. A capital concentra o maior número de postos (77) e terá vagas destinadas a pessoas quilombolas e indígenas.